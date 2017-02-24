Профессор СПбГУ открыл древнее письменное упоминание о рождении человека

В.Емельяновым, профессором СПбГУ, были обнаружены очень старинные письменные упоминания, где указывались дата рождения человека. По словам работников пресс-службы университета, дате записи больше 4,5 тыс. лет. Она была сделана на клинописной таблице, что можно было достать в храме богини Бау, которой поклонялись все шумеры. Сегодня она хранится в Musée du Louvre.

Старошумерский клинописный текст (вторая половина XXIV века до н. э.) перевели самые лучшие ученые страны. В нем указывалась дата и месяц рождения первого человека, раскрывались особенности самой процедуры.

В.Емельянов много лет исследовал восприятие времени в одной из великих цивилизаций Древнего мира. В табличке он нашел информацию о рождении наследницы правителя Шумеров Лугаланды, также там описаны все жертвы, которые преподносили умершим. В тексте табличке можно найти информацию о том, что дочка царя появилась на свет в день, когда солнце уже светило, не так ярко, в те месяцы проводится праздник Bay.

Всего удалось найти пять табличек, где упоминалось о рождении детей. В те времена правил царь Лугаланда. Пара табличек, где была написана информация о появлении на свет царских детей, находится в одном из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев в Санкт-Петербурге. В Musée du Louvre можно отыскать еще одну табличку, в которой идет речь о рождении мальчика.