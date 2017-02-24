Город на Неве попрощался с народной артисткой С.Карпинской

Мемориальные акции с народной артисткой России С.Карпинской проводили в ее родном театре в городе на Неве. Команда Питерец.ру отмечает, что проводить актрису в последний путь пришли родственники, друзья, а также работники театра и верные почитатели ее творчества.

Заслуженный отечественный артист Б.Смолкин, говорит, что он лично знал Светлану Карпинскую. Она была очень жизнерадостным, активным, человеком. В ней было много жизненной энергии, которой хватало как на актерство, так и на личную жизнь.

Сердце Светланы Карпинской перестало биться в восемьдесят лет. В театре, где проводилась траурная церемония, актриса работала больше 50 лет, но в последние годы она не играла в спектаклях.

С.Карпинская за свою жизнь сыграла больше полусотни ролей. Она также была известной актрисой не только в мире театра, но и кино. Поклонники ее знают по картине популярного Э.Рязанова, в те годы у этого режиссера мечтали сниматься все актрисы, но для своего фильма он выбрал именно Карпинскую.