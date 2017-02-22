В Мариинском театре планируют отметить праздник Масленицы фестивалем

Праздник Масленицы грандиозно празднуется по территории всей России. И, конечно же, это событие не могло обойти Северную столицу. В Мариинском театре по этому поводу приняли решение на протяжении всей праздничной недели встретить проводить интернациональные хоровые встречи. Данное празднество, имя которому присвоили соответственное: «Поющая масленица», заинтересовало горожан.

Мероприятие соберет вокруг себя молодежные, а также детские группы из России и Европы. Город посетят хоры из следующих стран: Франции, Германии, Литвы и Латвии, а еще Словении. Откроет торжественную часть небезызвестная опера «Снегурочка» Римского-Корсакова.

Программа уготованного мероприятия будет насыщенной и очень разнообразной! Все присутствующие смогут в полной мере отдохнуть, окунувшись в атмосферу созданного организаторами чудесного праздника. На протяжении недели будут слышны масленичные песни и частушки. А завершится торжество в воскресение 26 февраля ошеломительным общим концертом, в котором кроме всего прочего примут участие и финалисты Детско-юношеского хорового чемпионата мира 2017 года.