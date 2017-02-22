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Здание Биржи пребывает в предаварийном состоянии!

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Стартовал первый этап реставрационных работ

Недавно стартовал новый виток реставрационных работ в здании Биржи, расположенной на стрелке Васильевского острова. Предварительно было проведено исследование, которое собственно и обнаружило тот печальный факт, что памятник архитектуры находится в весьма плачевном состоянии, даже более плохом, нежели предполагалось.
Михаил Пиотровский, являющийся директором Эрмитажа, следующим образом высказался по этому поводу: «Действительно печально видеть, что сам фундамент здания пребывает уже в довольно таки аварийном состоянии, именно по этой причине сейчас требуется провести тот комплекс работ, который ранее не планировался». Теперь же первостепенно потребуется уделить большое количество времени укреплению самого фундамента здания, потому, как выяснилось, что памятник осел на семнадцать сантиметров за минувшие двадцать лет, но эта осадка проходила совершенно неравномерно. Та часть Биржи, что расположена на торфяном грунте, просела куда быстрее, а образовавшийся по этой причине крен стал разрушать здание и буквально разваливать его пополам. И это очень отчетливо видно по трещинам в центральном зале здания.
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