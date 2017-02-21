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Несданные произведения были подсчитаны в СПбГУ

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
В книжный оборот будут возвращены более 50 тыс. экземпляров книг

Проведенная не так давно, а именно в ушедшем 2016-ом году инвентаризация, позволила намедни возвратить в оборот свыше пятисот тысяч экземпляров книг! Среди них нашлись и очень редкие издания, таких насчитывается приблизительно восемьдесят наименований.
Среди лидеров литературы, что была не учтена, числятся книги институтской филологи и не только... Если же исходить из информации опубликованной на основном сайте СПбГУ, то в таком случае получается следующее: в самых разных помещениях проведенная инвентаризация позволила выяснить, что 20,2 тысячи книг не были вовремя поставлены на учет в библиотеке. Таким образом, инвентаризация также затронула и иные здания СПбГУ. Размещенная на сайте и преданная теперь уже огласке широкой аудитории информация, гласит: «В ходе труда комиссий, занимающейся инвентаризацией, было выяснено, что некое количество книг было регулярно и практически постоянно использовано в ходу учебных будней непосредственно в самих помещениях кафедр. Отныне же около пятнадцати тысяч книг будут пребывать на хранении в здании дворца Петра II, расположенного по адресу: Университетская набережная, 11».
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