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» » День православной молодежи привлек к себе внимание многих жителей Петербурга

День православной молодежи привлек к себе внимание многих жителей Петербурга

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Исаакиевский собор вместил сотни желающих попасть на торжественную церемонию

Один из самых красивых соборов Северной столицы – Исаакиевский едва ли смог вместить в своих стенах огромное количество желающих попасть на праздничное богослужение, состоявшееся недавно и приуроченное ко дню православной молодежи.
Люди шли постоянным, непрекращающимся потоком, покуда проходила служба. Саму службу проводил архиепископ Петергофский Амвросий, являющийся ректором духовной академии города. В столь светлый день был осуществлен еще и крестный ход, в преддверии которого со своей проповедью ко всем собравшимся обратился архиепископ Амвросий. В своей речи он призвал как противников, так и сторонников передачи собора отнестись друг другу с любовью, и, конечно же, что немаловажно с уважением.
Его речь была следующей: «В последние годы мы стали свидетелями того, что в соборе были проведены многие литургии, но сегодняшнее богослужение во многом особенное». Также в своей проповеди архиепископ выразил слова глубокой благодарности касательно тех людей, что с таким трепетом и благостью трудятся в стенах собора, а также хранят, почитают и восстанавливают его, ибо всё это крайне важно.
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