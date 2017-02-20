В Петербурге открылся первый молодежный литературный форум

Студенты, молодые поэты, писатели, литературоведы, представители издательского бизнеса сегодня в стенах РНБ обсуждают тенденции развития современной мировой и российской литературы, особенности литературного маркетинга, управление проектами в отечественной медиа-среде. Также на площадке форума пройдут презентации культурных проектов и творческих студенческих инициатив в области литературы.

Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина пожелала участникам форума продуктивной работы и подчеркнула, что проведение форума является результатом настойчивости и упорства девушки, которая прошла отбор на федеральный форум «Таврида», защитила там свой проект и получила грант. Затем вернулась в Петербург, попала на встречу с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, убедила его в том, что такой форум нужен, и она готова приложить все усилия, чтобы он стал интересной и полезной площадкой для молодежи города. И сегодня Анастасия Князькова, автор проекта, является программным директором этого форума. «Желаю вам быть такими же настойчивыми и упорными в достижении тех целей, которые вы ставите перед собой! Ищите единомышленников, используйте все шансы, которые сегодня открывает перед вами Правительство Санкт-Петербурга, и тогда у вас обязательно все получится!», - отметила председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Рената Абдулина призвала ребят стать активными участниками форумной кампании лета 2017 года и использовать ресурсы, которые представляет им город и страна для достижения собственных целей и реализации своих проектов.

Напомним, регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», который пройдет с 3 июля по 31 августа в Крыму, уже идет. Процесс подачи заявок оптимизирован благодаря АИС «Молодежь России» и позволяет уже сейчас пройти удобную процедуру регистрации в личном кабинете. Важным этапом отбора будущих участников станет выполнение профильных заданий, проверять которые будут партнеры смен и мастера творческих направлений. В 2016 году «Таврида» стала местом встречи молодых профессионалов со всей России. В рамках форума с участниками встретился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Подробности о сменах, актуальные новости и результаты отбора можно найти на официальном сайте ФорумТаврида.рф.