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» » Выставка костюмов М. Шемякина

Выставка костюмов М. Шемякина

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Проект "Художник и театр" радует петербуржцев

Театральный музей открыл свои двери для выставки художников и любителей театра. Проект проводит аналогии с творчеством выдающегося музыканта, которого знает вся страна. Он прославился работой над многочисленными балетами.
Посетители удивительной выставки смогли посмотреть на эскизы нарядов, головных уборов и повязок, что создавались художником для главного театра страны.
Во время работы художником создавались тысячи зарисовок, он даже вырезал из дерева специальные фигурки, которые повторяли положение актеров на сцене. Благодаря этому художник видел мизансцены постановки. Помимо этого, зрителям показали сценические макеты, которые сыграли одну из самых важных ролей во время разработки новых декораций.
Необходимо добавить, что в первый раз экспозиция была представлена Фонду художников, немного позже ее показали в других городах страны. В Музей привезли много современных экспонатов. Особенно понравилась жителям города скульптуры самых известных балетов, что были сделаны из фарфора. А также посетителям продемонстрировали коллекции авторских ювелирных и елочных украшений, а также камнерезные миниатюры Ювелирного дома Сасонко.
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