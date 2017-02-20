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» » Зимнее световое шоу

Зимнее световое шоу

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Уже четвертый год подряд музей заповедник открывает свои двери для зимнего светового шоу

18 февраля с 18 до 21 часов все гости и жителей города на Неве отправились в парк, расположенный по улице Садовая, 7 где было подготовлено специальное световое шоу. Организаторы отметили, что акция стала символом прощания с зимой. Она является частью аналогичного международного проекта.
Предпоследняя февральская суббота подарила незабываемое зрелище людям всей Европы, известное под названием «Сады света». Одновременно в шести разных уголках мира зажглись огни.
Идея проведения подобного мероприятия появилась в одном из польских городков пять лет назад. Инициаторами стали директора музеев нескольких стран, собравшись на общую встречу. «Царским селом» было принято решение присоединиться к масштабному мероприятию три года назад.
В 2016 году за проектирование и оформление акции отвечала световая дизайнерская школа при ИТМО. Тогда первый раз в жизни специалистами были подсвечены фасады дворца, а возле пруда по улице Садовая, 7 был спроецирован старый корабль.
В рамках этого мероприятия во время вечерних прогулок по главным аллеям гости смогли посмотреть на необычные светящиеся фонари и другую потрясающую подсветку. В атмосфере романтики раскрылись самые смелые цветовые сочетания.
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