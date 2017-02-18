Обновленная капелла

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга были завершены реставрационные работы, после которых здание начало выглядеть точно так же, как когда-то было задумано знаменитым архитектором Бенуа. На данный момент двери капеллы уже открыты для всех посетителей в абсолютно новом и улучшенном виде. По словам председателя Комитета по культуре Константина Сухенко, ''проведенный ремонт в капелле - хороший пример того, как следует правильно и с пользой инвестировать бюджетные средства''. А вице-губернатор СПб Владимир Кириллов назвал обновленную капеллу подарком для тех, кто ценит и любит музыку.

В скором времени в капелле планируется провести множество постановок, проектов, ярких концертов со спецэффектами специально разработанных для маленьких детей, а также ярмарку, что начнется 4 марта в 12:00 дня, и будет длиться до 18:00 вечера. Помимо всего этого, грандиозными сюрпризами капеллы станет создание туристического пакета для агентств по туризму с целью организации детского досуга и выпуск книги. В ней все любители капеллы смогут просмотреть фотографии с фактами из ее истории и новые интерьеры: концертного и репетиционного зала, галереи, оркестра за кулисами, хоровой библиотеки и многое другое.