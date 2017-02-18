В Эрмитаже открыли выставку исламского искусства

Уникальная экспозиция исламского прикладного искусства с недавнего времени стала новым достоянием Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга.

Во вторник 14 февраля ее экспонаты разместили на 3 этаже Зимнего дворца. Все они были созданы в XIII веке при правлении исламского государства под названием Мамлюкский султанат, которое находилось когда-то на территориях Египта и Аравийского полуострова с городами Мединой и Меккой.

Этаэкспозиция имеет множество разнообразных образцов искусства ислама, что на данный момент доступны для всеобщего осмотра посетителями Эрмитажа в виде льняных и шелковых тканей, украшенных красочными рисунками живописи, предметов из драгоценного старинного металла на поверхности которых изображены тонкие линии расписных эмалей.

Также в состав исламской экспозиции входят бронзовые изделия разные по своим размерам и формам, лампы покрытые позолотой с редким орнаментом со всех сторон и деревянные панели, особенность которых заключается в том, что они сделаны в дополнении с вставками из слоновой кости. Каждый такой экспонат был изготовлен в момент рассвета исламского искусства XIII века, и поэтому наилучшим образом отображает процесс его развития в этот период времени.