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» » В Петербурге решили снять фильм о Викторе Цое

В Петербурге решили снять фильм о Викторе Цое

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49
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Кирилл Серебренников будет работать над фильмом о легенде русского рока

В Санкт-Петербурге в скором времени планируется снять фильм о музыканте Викторе Цое, что для многих является настоящей легендой русского рока. Главную ответственность за проведение кастингов с целью постановки будущей съемочной картины несет режиссер Кирилл Серебренников.
Это решение уже утверждено. С августа этого года начнутся съемки фильма, а осенью будет представлена его премьера для зрителей. Сюжет данного фильма основываться на правдивых фактах из биографии Виктора Цоя, которые по сей день остаются мало кому известными. Они будут раскрывать все секреты начала его творческого пути в период жизни с конца 1970-х - начала 80-х годов, когда он только собирался начинать записывать свой самый первый музыкальный альбом. Для воплощения этого и многих других моментов в кадрах кинофильма сценаристами Лили и Михаилом Идовы было приложено большое количество усилий при написании к нему сценария. В нем они пытались максимально передать атмосферу, окружающую Виктора Цоя при создании своих песен и нового совершенного иного виденья русского рока, за что его и полюбило так много людей.
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