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Недавно город отметил 180 лет со дня смерти Пушкина

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Мероприятия в память о великом поете

10 февраля в Санкт-Петербурге состоялся памятный день - 180 лет с момента гибели великого русского поэта Александра Пушкин. В честь этого было организовано большое количество мероприятий. Их проведение началась с того, что в Царском селе прошла грандиозная церемония возложения цветов. Затем в музее на набережной Мойке была открыта выставка с бесплатным входом для всех желающих под названием "Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой", что является частью собрания мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".
И кроме этого можно было просмотреть давние семейные фотографии из архива писателя. В это же время на набережной Мойке, 12 прошли бесплатные для прослушивания выступления ученых: доктора культурологии и профессора С. М. Некрасова, директора Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктора филологических наук Г. М. Седова которые делились своими знаниями о великой литературной деятельности Пушкина и его достижениях в течении всей жизни. Также на этой же набережной в концертной зале собрались все те кто любит творчество А. Пушкина. Желающие могли посетить особенный музыкальный моноспектакль - "Пушкин. Роман с музой".
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