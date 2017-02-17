Недавно город отметил 180 лет со дня смерти Пушкина

10 февраля в Санкт-Петербурге состоялся памятный день - 180 лет с момента гибели великого русского поэта Александра Пушкин. В честь этого было организовано большое количество мероприятий. Их проведение началась с того, что в Царском селе прошла грандиозная церемония возложения цветов. Затем в музее на набережной Мойке была открыта выставка с бесплатным входом для всех желающих под названием "Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы Антоновой", что является частью собрания мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское".

И кроме этого можно было просмотреть давние семейные фотографии из архива писателя. В это же время на набережной Мойке, 12 прошли бесплатные для прослушивания выступления ученых: доктора культурологии и профессора С. М. Некрасова, директора Всероссийского музея А. С. Пушкина, доктора филологических наук Г. М. Седова которые делились своими знаниями о великой литературной деятельности Пушкина и его достижениях в течении всей жизни. Также на этой же набережной в концертной зале собрались все те кто любит творчество А. Пушкина. Желающие могли посетить особенный музыкальный моноспектакль - "Пушкин. Роман с музой".