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» » В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»

В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
konstantinpalace.ru
В Государственном комплексе «Дворец конгрессов» Управления делами Президента Российской Федерации прошел «Молодежный Сретенский бал»

15 февраля 2017 года в православный праздник – Сретение Господне в Мраморном зале Константиновског о прошел «Молодежный Сретенский бал». 

Праздник Сретение Господне знаменует собой встречу Богомладенца и праведного Симеона в храме Иерусалима. 

Еще одно значение слова «сретение» – это «радость», причиной которой служит спасение, принесенное нашему миру Христом. Поэтому в этот день в Мраморном зале детям подарили настоящий праздник. Молодые люди узнали не только об интересных особенностях праздника и научились основам бального этикета, но и приняли участие в увлекательной викторине, и, самое главное, стали участниками настоящего бала 19 века. В программе вечера были исполнены не только классические танцы, такие как торжественный полонез, задорная полька и головокружительн ый вальс, но и множество показательных хореографических и вокальных выступлений. Также, гостей ждал приятный музыкальный сюрприз в виде исполненных педагогом романсов, в основе которых лежат стихи великого князя Константина Константиновича Романова – владельца Константиновског о дворца в начале 20 века.

Бал в роскошных дворцовых интерьерах сопровождал настоящий оркестр Санкт-Петербургс кой государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсако ва. Перед тожественным открытием мероприятия, все участники с удовольствием осмотрели парадные залы бывшей великокняжеской резиденции. 

Цель мероприятия – развитие душевных качеств и культуры общения подрастающего поколения и поощрение активной и талантливой молодежи, участвующей в просветительских проектах. Бал прошел в рамках проекта «Константиновски й – детям», который объединяет в себе большое количество разнообразных мероприятий образовательного , культурно-просве тительского и воспитательного характера.

В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»

В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»

В Мраморном зале Константиновского прошел «Молодежный Сретенский бал»
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