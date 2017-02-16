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Петербуржцы растопили ледовое сердце

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Огромное ледяное сердце было растоплено поцелуями Петербуржцев

Любовь – великая сила, поэтому ежегодное празднование дня всех влюбленных обязательно должно быть особо отмечено. Быть рядом с родным человеком, который всегда поддержит в любой трудной ситуации, разделит твое счастье – вот что придает нашей жизни яркие цвета и смысл.
В этом году праздник решили отметить демонстрационным растапливанием огромного 500 килограммового ледяного сердца. Основная фишка в том, что растапливать сердце нужно было телесным теплом. Это своеобразная дань празднику призванная показать, что любое холодное сердце может растаять от человеческого тепла и чувств.
Скульптура была установлена недалеко от Исаакиевского собора. Разумеется, у каждого участника был стимул добраться до середины ледяной скульптуры, где были расположены билеты в Амстердам. Но и остальные участники не остались в накладе, внутри сердца были распределены шоколадные сюрпризы от ресторана Счастье.
Петербуржцы поразили организаторов своей предприимчивостью, они не только ладонями растапливали скульптуру, но и обнимали, осыпали поцелуями. Счастливчик, который сумел добраться до середины ледяного сердца, держится в секрете.
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1 комментарий

Naddju
Какая интересная рекламная акция. Необычно, эксклюзивно, занимательно и в то же время с сюрпризами. Я не слышала о таком проекте, а то бы с удовольствием поучаствовала.
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