Шнуров призывает делать селфи на своей выставке

Сергей Шнуров организовал собственную выставку, которая порадовала не одного любителя группы «Ленинград». Все элементы данной экспозиции любой желающий имеет возможность увидеть до 9 апреля включительно.

Стоит отметить, что автор не давал характеристики выставочным элементам, а попросил гостей самостоятельно найти смысл в той или другой его работе. Элементы в стиле брендреализма нельзя назвать реальными. Другими словами, именно предметы находятся в структуре реальности...

Постулаты этого направления говорят о том, что в наше время каждый человек окружен не совсем нормальными, чистыми явлениями, а только теми, которые созданы искусственно. Сам Шнуров глубоко уверен в том, что эмоции уже не имеют такого важного значения, как это было когда-то.

Автор порекомендовал всем делать как можно больше селфи возле его экспозиций, чтобы человек смог запечатлеть себя возле уникальных объектов.

Гости услышали много интересных реплик от лица самого организатора, смогли углубиться в его тайный мир, почувствовать то же самое, что чувствует он, создавая такие выставочные мероприятия. Все взяли автографы, а также насладились положительными эмоциями от программы и ее содержания.