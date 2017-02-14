Цекало и Смирнова выступили перед выпускниками петербургского университета

11 февраля была проведена встреча Александра Цекала, а также Авдотьи Смирновой с выпускниками и всеми желающими гостями. В число программы включены были научные диалоги, фуршет, а также интересные лекции.

Мероприятие состоялось на территории Двенадцати коллегий и одного из факультета. Проводились очень интересные диалоги с гостями, а телеведущий дополнил данный вечер еще и очень увлекательной темой о том, насколько книга сильнее телевизионного сериала. Дискуссия проводилась относительно того, как правильно писателю вести себя во времена, когда более востребованы сценаристы. Каждый гость активно задавал вопросы, уточнял материал и общался с главными героями мероприятия. Смирнова не дала никому скучать, в результате чего во время дискуссий изменила тематику разговора, рассказала о вопросах бизнеса, некоторых изменениях в социуме, а также благотворительности, что очень важно в наше время.

Билеты на данную программу, даже при учете стоимости около 2,5 тысяч, были раскуплены заранее, что подтверждает факт актуальности и важности обговоренных вопросов. После проведения реюниона каждый гость остался очень довольный, а также переполнен положительными эмоциями от такого незабываемого мероприятия.