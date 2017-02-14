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В Петербурге началось движение театральной «мобилизации»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
mycdn.me
Bileter.ru (ДТЗК) запустил мобильные приложения для Молодежного театра на Фонтанке, театра-фестиваля «Балтийский дом», Театра им. Ленсовета и

Театр теперь начинается не с вешалки, и даже не с кассы, а с телефона. Купить билеты в любимый театр через мобильное приложение – это реальность сегодняшнего дня, благодаря ДТЗК. О запуске официальных мобильных приложений объявили сразу четыре театра: Молодежный театр на Фонтанке, театр-фестиваль «Балтийский дом», Театр им. Ленсовета и Театр комедии им. Н.П. Акимова.

Благодаря новому сервису от bileter.ru приобрести билет можно всего в три клика, находясь в любой точке мира, где есть мобильный интернет. В приложении легко получить необходимую информацию обо всех спектаклях театра. Кроме того, здесь предусматриваетс я возможность сохранять личные данные, чтобы не вводить их заново при следующей покупке. 

Театральные мобильные приложения распространяются бесплатно через магазин AppStore и доступны только для владельцев телефонов с операционной системой iOS. В ближайших планах bileter.ru разработка приложений и для Android, а пока у специалистов ДТЗК на очереди запуск приложений для еще 5 театров и концертных площадок.

Руководители театров высоко оценили новые возможности, которые дает мобильное приложение.

Директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова: 

«Мобильное приложение для смартфона – отличная возможность улучшить качество предоставляемых театром услуг. Благодаря новому сервису процедура покупки билетов упрощается до нескольких нажатий на экран телефона. За разработку приложения Молодежный театр выражает огромную благодарность Bileter.ru(ДТЗК). Это уже не первый раз, когда Дирекция помогает нам в поиске и реализации творческих решений, и конечно, нам приятно, что Молодежный театр стал первым театром в Петербурге, для которого ДТЗК разработало этот технологичный сервис».

Генеральный директор Театра-фестиваля « Балтийский дом» Сергей Шуб:

«В век стремительного развития информационных технологий нам кажется очень своевременным запуск мобильного приложения Театра-фестиваля «Балтийский дом» для платформы iOS. Данное приложение - для мобильных, энергичных, деловых людей, которые должны иметь возможность в свободное время посещать спектакли Театра-фестиваля «Балтийский дом» и не терять время на поиск информации. Мобильное приложение Театра-фестиваля «Балтийский дом» для платформы IOS открывает новые перспективы как для развития нашего театра, так и для наших зрителей. Благодарим дирекцию ДТЗК за креативный подход и внедрение новых современных технологий».

Алексей Фрадин. Директор театра Комедии им. Н. П. Акимова:

«Мы в театре Комедии им. Акимова всегда стремимся двигаться в ногу со временем, и, конечно, это невозможно без современных технологий. Благодаря мобильному приложению мы не только упростим покупку билетов для наших постоянных зрителей, но и привлечем новую аудиторию. Мы благодарны ДТЗК за представленную возможность и надеемся, что в ближайшее время приложение будет доступно и для Android».

Директор театра им. Ленсовета Валерий Градковский:

«Смартфоны с разнообразными мобильными приложениями – необъемлемая часть реальности 21 века. Мобильное приложение театра, которое создали для нас специалисты ДТЗК, не только поддерживает его имидж  и бренд, но и оптимизирует процессы коммуникации, приближает культурное пространство театра к нашим потенциальным зрителям».

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