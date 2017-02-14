Благотворительный бал для детей-сирот

В субботу, на территории центрального музея связи, который назван в честь Попова, состоялся необычный благотворительный бал, который посвящен воспитанникам детских домов. Это мероприятие проходит каждый год, чем несказанно радует сирот.

Главной целью данного бала является тот момент, чтобы социализировать детей, провести их общение с взрослыми представителями общества в другой, не совсем формальной обстановке. Темой мероприятия названо привлечение внимания таких детей к тем или другим достижениям инженерии.

В шоу принимали участие студенты разных ВУЗов, а также волонтеры, благодаря которым детишки увлеклись путешествием в удивительный мир инженерного, а также технического развития. Также детям была изложена история очень древних проектов, они увидели теперь в реальности разные новинки не только настоящего времени, но и те, которые будут готовы в будущем.

Программа сопровождалась удивительной танцевальной частью, где дети с помощью профессиональных преподавателей получили настоящий мастер-класс одного из старинных вариантов танца. Еще одна необычная часть мероприятие – знакомство детей с таким уникальным инструментом как терменвокс. Каждый ребенок остался довольным, а также приятно удивлен.