На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"

На территории нового стадиона, который расположен на Крестовском острове, уже активно разворачивается шоу с названием «Первый посетитель». Именно это мероприятие будет первым шоу, что протестируют на арене.

Организовать данное мероприятие помогли многие влиятельные спонсоры, благодаря которым каждый сможет увидеть уникальные выступления роллеров, профессиональных танцоров, а также специалистов из области музыки. Среди специальных приглашенных – Малафеев Вячеслав, которого все знают как настоящую легенду ФК зенит.

Зрители увидят уникальное оформление зала, световое зрелище. Из-за того, что оформление заняло много времени, мероприятие перенесли, но оно того стоит. Крыша в прозрачном виде не смогла бы дать такие эффекты шоу, а гости не получили бы возможности насладится действительно красочным мероприятием.

Все строительные работы, которые проводились на стадионе, завершены, а на тестировании впервые проверят все системы безопасности, а также готовность зоны к шоу. Следующий раз проверка будет осуществлена 22 февраля текущего года. После этого арена, а также прилегающая территория, будет полностью готова к эксплуатации и проведению различных программ любого характера.