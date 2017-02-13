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» » На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"

На Крестовском острове стартовало шоу "Первый посетитель"

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Тестирование нового стадиона на Крестовском острове

На территории нового стадиона, который расположен на Крестовском острове, уже активно разворачивается шоу с названием «Первый посетитель». Именно это мероприятие будет первым шоу, что протестируют на арене.
Организовать данное мероприятие помогли многие влиятельные спонсоры, благодаря которым каждый сможет увидеть уникальные выступления роллеров, профессиональных танцоров, а также специалистов из области музыки. Среди специальных приглашенных – Малафеев Вячеслав, которого все знают как настоящую легенду ФК зенит.
Зрители увидят уникальное оформление зала, световое зрелище. Из-за того, что оформление заняло много времени, мероприятие перенесли, но оно того стоит. Крыша в прозрачном виде не смогла бы дать такие эффекты шоу, а гости не получили бы возможности насладится действительно красочным мероприятием.
Все строительные работы, которые проводились на стадионе, завершены, а на тестировании впервые проверят все системы безопасности, а также готовность зоны к шоу. Следующий раз проверка будет осуществлена 22 февраля текущего года. После этого арена, а также прилегающая территория, будет полностью готова к эксплуатации и проведению различных программ любого характера.

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