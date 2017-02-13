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Учащимися Санкт-Петербурга был разработан проект, касающийся культуры города

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
«По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО»

Новый проект, придуманный школьниками, прошел в городе не так давно. Название его звучало гордо: «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО». В чем же заключалась сама суть проекта? Школьникам было поручено ответственное задание: повествовать о своем родном городе, о его истории, а также о его богатой и знаменитой на весь мир культуре.
Данный проект был придуман и разработан учащимися в школе номер 639. В этой школе обучаются дети, которые тянутся к углубленному изучению иностранных языков. Не удивительно, что именно они сумели создать такого рода проект, который, по сути, не имеет аналогов в Российской Федерации. Помимо рассказов о ключевых исторических моментах Северной столицы, проект включает в себя образовательный сайт, где впоследствии будут усиленно размещаться разнообразные современные программки увлекательных экскурсий, методички для учителей, прочие необходимые материалы касающиеся обучения.
Ситуацию прокомментировал Алексей Михайлов, отметив, что сайт нужен и важен, чтобы суметь привить молодому поколению любовь и бережливость к культурному наследию.
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