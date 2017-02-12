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» » Полотно «Апостол Петр» вернули в Исаакиевский Собор

Полотно «Апостол Петр» вернули в Исаакиевский Собор

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Реставрация, длившаяся с марта 2016 года, успешно завершена

Культурная столица Российской Федерации всегда была полна замечательных и увлекательных открытый в самых различных областях. На днях этот красноречивый факт был подтвержден еще одним громогласным, феерическим событием, а именно: в Исаакиевский собор возвратили одно из самых красивых и живописных полотен известное как «Святой Апостол Петр».
Полотно было написано кистью Т. А. Неффа, годы жизни которого увековечены в истории отрезком с 1805 по 1875 года. Итак, данное полотно не смогло бы получить и шанса на свою вторую жизнь, если бы к этому не приложили свои творческие руки и всё присущее им мастерство следующие художники-рестораторы: Марченко В. Ф, Стразова В.К, Дворникова А.Б. Оригинальное полотно было написано еще в 1847 году, а реставрационные работы начались и длились с марта 2016 года.
Все же реставрационные работы, касающиеся величественного полотна, были проведены за счет Государственного музея «Исаакиевский собор». Теперь у ценителей и почитателей искусства, а также у всех желающих появилась возможность увидеть картину в её первозданном виде, вдоволь насладившись её божественной аурой.
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