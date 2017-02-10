В столице Белоруссии отдел русской книги пополнился литературой из Северной столицы

Свыше четырехсот наименований интересных изданий появилось в Минске в отделе русской книги. Бесспорно, большая часть из привезенных книг— это чудные произведения классиков российской литературы.

Стоит отметить, что именно среди завезенных в Белоруссию произведений некое совершенно особенное место заняли издания писателей из Северной столицы. Столь знаменательный и важный праздник открывал перед пришедшими Сергей Серезлеев, являющийся председателем Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

В его торжественной речи прозвучала фраза о том, что две страны: Россия и Белоруссия являются давними друзьями и этот громкий факт, в который раз подтверждается данным мероприятием. Доставленный книжный ассортимент был весьма великолепен, кроме того, было привезено множество миленьких сувенирчиков, олицетворяющих тематику культурной столицы России. Основной же темой ярмарки проведенной в столице Белоруссии стал праздник, приуроченный к 500-летию белорусского книгопечатания. А еще на торжестве шумно отметили юбилеи Янки Купалы и Якуба Коласа - людей, являющихся классиками в области литературы.