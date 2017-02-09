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Грандиозное цирковое событие на Фонтанке

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Великолепное выступление на грани человеческих возможностей

Состоявшееся невероятное выступление современного Московского цирка с невероятной программой «Цирк US 2.0» всколыхнуло публику. Такое необычное название несет в себе особый смысл.
Это представление - величайшая ступень в цирковом искусстве. Каждый из артистов работает на максимуме своих возможностей, чтобы зрелище могло поразить всех и каждого. Именно таким должен быть современный цирк. В эру информационных технологий не просто удивить и привлечь молодое поколение.
Компьютерная графика стирает рамки превознося искусственный интеллект в сравнении с физическими возможностями человека. Поэтому специальная программа выступления постоянно пополняется новыми номерами. Словно идя в ногу со временем, как и технологии.
Не только номера представления вызывали задержку дыхания зрителя, но и костюмы артистов. Их также разрабатывали, специально подстраивая под цирковую программу.
Шоу вобрало в себя лишь лучшее из всех возможных номеров цирка и дополнило их опасными и невероятными моментами.
Каждый зритель остался в невероятном восторге от номеров с животными, выступлениями воздушных гимнастов и акробатов. А постоянный выброс адреналина присутствующих помог как нельзя лучше оценить труды режиссера и постановщика циркового представления.
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