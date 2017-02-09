Грандиозное цирковое событие на Фонтанке

Состоявшееся невероятное выступление современного Московского цирка с невероятной программой «Цирк US 2.0» всколыхнуло публику. Такое необычное название несет в себе особый смысл.

Это представление - величайшая ступень в цирковом искусстве. Каждый из артистов работает на максимуме своих возможностей, чтобы зрелище могло поразить всех и каждого. Именно таким должен быть современный цирк. В эру информационных технологий не просто удивить и привлечь молодое поколение.

Компьютерная графика стирает рамки превознося искусственный интеллект в сравнении с физическими возможностями человека. Поэтому специальная программа выступления постоянно пополняется новыми номерами. Словно идя в ногу со временем, как и технологии.

Не только номера представления вызывали задержку дыхания зрителя, но и костюмы артистов. Их также разрабатывали, специально подстраивая под цирковую программу.

Шоу вобрало в себя лишь лучшее из всех возможных номеров цирка и дополнило их опасными и невероятными моментами.

Каждый зритель остался в невероятном восторге от номеров с животными, выступлениями воздушных гимнастов и акробатов. А постоянный выброс адреналина присутствующих помог как нельзя лучше оценить труды режиссера и постановщика циркового представления.





