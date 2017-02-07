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» » Новая книжная лавка Петербурга на Невском

Новая книжная лавка Петербурга на Невском

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Новая книжная лавка открылась после ремонта

Книги – это истинный источник мудрости, знаний, жизненного опыта. Но, к сожалению, в последние десятилетия книги утратили свою популярность, их заменили фильмы и разные современные игры.
Стоит всегда помнить, что именно книги помогают нам познать весь мир и даже больше. Поэтому открытие книжной лавки - это настоящее событие, которое стоит внимания каждого горожанина.
Вновь отремонтированный магазин книг на Невском подарит каждому ее посетителю массу интересных впечатлений, а главное поможет определиться с выбором подходящей литературы. Знаменательна именно это Книжная лавка еще и тем, что изначально там располагался книжный клуб, куда съезжались разные писатели советского периода.
Руководитель магазина обещает покупателям постоянное поступление различного рода новинок и уже полюбившихся классических произведений. Люди со временем понимают, что только поэзия или проза, роман, историческое повествование, помогает человеку совершенствоваться.
Еще стоит отметить, что цены в Лавке значительно ниже, чем в других книжных. Еще одной неожиданностью будет установка в Книжном магазине собственной типографии. Это позволит начинающим современным писателям развивать свой талант.
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