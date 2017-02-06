Передача Сампсониевского собора Петербургской епархии

В воскресенье, 5 февраля прошла церемония передачи Петербургской епархии ключей от Сампсониевского собора.

Николай Буров (директор «Исаакиевского собора») передал архимандриту Серафиму три ключа в подарочной красной бархатистой коробочке. Он подчеркнул, что данные ключи не какие-то символические и бутафорские, а именно функциональные и рабочие. Благодаря данным ключам отпираются центральная дверь и алтарь. Буров также поделился напутственными словами в процессе передачи ключей, пожелав, чтобы они послужили во благо прихода и храма, а также радовали окружающих своими необычными формами, сделанными под заказ.

Однако глава музея не забыл напомнить, что в связи с данным обстоятельством у прихода появляется новое обязательство перед общественностью по сохранению достояний Сампсониевского собора XVIII века, где отдельное внимание стоит уделить памятному и бесценному иконостасу.

Историческая справка свидетельствует, что Сампсониевский собор находился в ведении Исаакиевского собора с 1984 года. В настоящий момент объект передан РПЦ в качестве культурного наследия.