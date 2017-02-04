Жители Северной столицы охотно делиться своими рецензиями на прочтенные произведения

Петербург славится обилием увлекательнейших разноплановых выставок или же иными мероприятиями в сфере культуры. Теперь же в городе пройдет еще одно важное событие, а именно второй сезон конкурса «Книжный штурман». Данный конкурс включает в себя необходимость рассказать одну из рецензий на то или иное прочтенное произведение. Что может быть более замечательным, нежели поделиться своими мыслями и своим видением книги с такими же ее почитателями и ценителями творчества автора?!

В рамках этого литературного мероприятия все желающие свободно и открыто смогут составить полноценную рецензию на произведение или же посоветовать прочесть одну из своих самых обожаемых и запоминающихся книг. А еще, бесспорно, люди смогут услышать и почерпнуть какой-нибудь вполне дельный совет, касающийся того, какое чтиво сейчас наиболее популярно и вызывает самые неподдельные эмоции. Вот что с радостью подарит этот замечательнейший конкурс своим участникам! Что касается самого формата присылаемых на конкурс работ, то он может быть вполне фривольным, не имея неких жестких рамок. Можно прислать даже видеосюжеты и эссе.