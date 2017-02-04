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Открытие этнопарка в Санкт-Петербурге

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В городе открылся традиционный этнопарк, который будет действовать до 23 февраля

И вновь наступило время ежегодного традиционного открытия этнографического парка в Северной столице. На заре своего открытия данный парк был отворен на территории Российского этнографического музея.
Сейчас же посещение парка является совершенно бесплатным и при огромном желании его сможет посетить каждый. Тем более что организаторами была придумана масса увлекательных и развлекательных мероприятий, таких как: всевозможные квесты, мастер-классы, встречи. Также организаторы не обошли стороной людей пенсионного возраста Санкт-Петербурга, а создали отдельный увлекательнейший и полный зрелищ квест для них. Праздник в честь открытия этнопарка продлится около трех недель. Приветствовал всех заглянувших на огонек гостей музея – Александр Говорунов. В своей торжественной речи ним был отмечен и тот факт, что сей этнографический музей является одним из наиболее крупных по площади, и уж точно одним из самых интересных во всей Российской Федерации! Этнопарк имеет широкую аудиторию. К тому же выставка не зря стала традиционным событием в городе, ведь она дарит море позитива и искрометных эмоций, в которых люди сейчас особенно нуждаются.
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