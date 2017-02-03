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Михаил Пиотровский: некие экспозиции в Эрмитаже люди могут воспринять превратно

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Грядущий год будет богат на разноплановые выставки, так что нужно быть готовым ко всему

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на днях, в одном из своих интервью заявил о том, что не все экспозиции люди могут воспринимать однозначно. Вспоминая и подвергая анализу прошедший год, а также подводя его культурные итоги, Пиотровским было уделено отдельное, пристальное внимание паре выставок, что стали знаковыми и принесли всеобщий огромный резонанс среди общественности. К примеру, это касалось напрямую экспозиции, название которой звучало так: «Рыцарь отчаяния - воин красоты», которую представлял Ян Фабра. Данная выставка была воспринята посетителями Эрмитажа крайне негативно. Но, вместе с тем, по словам Михаила Пиотровского, она такой и задумывалась, несколько вычурной и привлекающей к себе внимание своею провокационною тематикой. Такой смелый ход задумывался создателями мероприятия именно для того, чтобы люди сумели поставить на чашу весов классическое искусство вместе с современным, проведя между ними эдакую параллель. Среди знаменитостей, все же оценивших выставку, стоит отметить Дмитрия Медведева и Сергея Шнурова.
Поэтому не исключено, что некоторые из заявленных выставок, которые будут проведены в 2017 году, получат подобный широкий резонанс.

Все по теме: Центральный район Эрмитаж выставка
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