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Открылась экспозиция «Муза должна работать»

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Итоговая выставка конкурса «Муза должна работать» стартовала в Санкт-Петербурге

В который уже раз «Артмуза» открывает свои двери и приглашает всех творческих людей, а также тех, кто живо интересуется искусством, прийти на итоговую теперь уже экспозицию под интересным названием «Муза должна трудиться». Двери выставки будут радужно отворены для всех посетителей, начиная с третьего февраля вплоть до двадцатого марта. На протяжении данного временного отрезка все желающие смогут вдоволь насладиться абсолютно новыми и свежими полными творчества экспонатами, а также открыть для себя молодые и пока еще не так известные широкой аудитории таланты. Ведь именно для этого и затевалась вся выставка, чтобы молодые таланты смогли наконец-то проявить себя на данной конкурсной площадке. Талантливых людей оказалось немного-немало, а именно четыреста человек со всей страны! Вне всяких сомнений, каждый из участвующих в мероприятии подготовил к конкурсу свою самую лучшую работу. И вот пришло время подведение итогов. Жюри отобрало пятьдесят наилучших работ выставки, среди которых уже притаился тот самый лидер. Имя победителя будет громогласно объявлено перед всем залом в скором времени.
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