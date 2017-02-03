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Во всех школах города началась акция «Бессмертный полк»

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Школьники города напишут рассказы и стихотворения про своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Всем школьникам города поручено ответственное задание – написать рассказы или же сочинить стихи о своих родственниках, что принимали участие в войне. Ведь на самом деле, нет ни одной семьи, которую бы обошла эта участь, а с помощью данной акции у людей появилась возможность выплеснуть часть своих воспоминаний на бумагу. Акция началась в стенах городской гимназии номер 261. Теперь же она следует единой вереницей по всем остальным школам Санкт-Петербурга. «Бессмертным полком» эта акция названа не только исключительно в честь марша, проходящего ежегодно в городе на победное девятое мая, а также и целой цепи уготовленных мероприятий. После того, как все воспоминания будут прослушаны школьниками от своих родственников, они будут собраны воедино и проанализированы. Лучшие из предоставленных историй обязательно будут сшиты в одну брошюру. Напоминаем, что эта акция проводится в школах города уже третий год подряд, и по традиции открывал её, как и предыдущие две – Вячеслав Макаров. Он напомнил всем присутствующим о том, как важно помнить, чтить и оказывать посильную помощь каждому из ветеранов.
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