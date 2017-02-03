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Здание Александринской женской больницы отныне является памятником

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
В городе появился новый объект культурного наследия регионального значения

Северная столица пополнила ряды своего культурного наследия, внеся не так давно в реестр объектов женский госпиталь, что располагается по улице Маяковского дом 12. Немного окунувшись в историю, вы узнаете о том, что Александринский госпиталь оказался первопроходцем в вопросах, что касались лечения болезней легких. А возведен он был очень и очень давно в 1844 году, в период правления государя Николая первого. Правитель возвел эту лечебницу в память об ушедшей дочери княгине Александре Николаевне. Возведение лечебницы полностью завершили в 1848 году, как видим, длилось оно ровно три года. Над проектом и сметой здания трудились зодчий И. Шарлемань и А. Брюллов, несколько погодя был разработан и план сада, что располагался на территории лечебницы, в то время как на втором этаже расположилась церковь, которая в обязательном порядке была еще и освященной. Спустя длительный отрезок времени в стенах больницы создали первый на тот момент в мире научно-практический Институт хирургической невропатологии. В период блокады Институт был открыт и проводил работы даже в отсутствии воды и освещения.
Все по теме: Центральный район культурное наследие
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