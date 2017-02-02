Свежие новости

21:07
Цибулкова легко победила Векич на St. Petersburg Ladies Trophy
20:43
Киднэпинг средь бела дня. Послесловие.
19:13
Всё хорошо, что хорошо кончается
18:39
Похитили коляску с ребёнком
18:13
Из огня - по водосточной трубе
17:10
Пил, пью и буду пить!
17:01
Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге
16:58
Новый поиск юных ученых
13:08
Другая ипостась Сусанина
11:21
«Зенит» уверенно обыграл БК «Нижний Новгород» в Еврокубке
09:35
Уход Журавлева
08:55
Ремонт необходим
23:07
Кузнецова победила Гаврилову и сыграет с Путинцевой 3 февраля
20:57
"Выездные книжные аллеи" собираются на дачи
20:54
В городе почтили память погибших, в потерпевшем крушение Ту-154
19:41
Хет-трик Шипачёва помог СКА победить в Уфе «Салават Юлаев»
17:23
И вновь пропала фура
17:06
В Невском районе открылся подростково-молодежный клуб
15:47
70 тысяч за видео с регистратора
13:35
Второй круг St. Petersburg Ladies Trophy начался победой Путинцевой над Бек
09:57
Защита лекарств
09:35
ЕГЭ в Петербурге
08:36
В Санкт-Петербурге открылся новый музей
08:28
В Мариинском театре прошло выступление китайских виртуозов
22:08
«Нефтехимик» Андрея Назарова разгромил «Ак Барс» – 8:2
18:58
Происшествие на парковке
17:36
Петкович справилась с Бегу в первом круге теннисного турнира
17:12
Второе рождение
17:03
Студенты бросают вызов профессиональным футболистам
16:46
Причиной похищения стали долги
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге

Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге

0
122
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
bileter.ru
В начале февраля этого года в Санкт-Петербурге в ДК Ленсовета состоится долгожданный концерт Жана Татляна!

Возвращение легенды советско-француз ской эстрады Жана Татляна. Только 5 -го февраля в ДК Ленсовета вас встретит знаменитый певец, голосом которого восхищаются миллионы поклонниц по всему миру. Будут исполнены полюбившиеся многим песни: "Осенний свет", "Фонари", а также произведения на французском и армянском языках. Гостей концерта ждёт вкусный подарок от маэстро.

Если вам 20 или 30, вы, вероятно, о нем ничего не знаете, но если вам было 20 или 30 в 60-е годы, вы, конечно, его вспомните сразу. Запоминающаяся внешность, проникновенный голос, сценическая непринужденность , лишенная малейшего намека на развязность. Было отчего потерять голову его многочисленным поклонникам.

Жан Татлян родился в Греции, в армянской семье, которая переехала в Советскую Армению, когда ему было 5 лет. Его музыкальные способности проявились очень рано. В 18 лет он становится ведущим солистом Государственного эстрадного оркестра Армении. Вскоре он переезжает в Ленинград и выступает с сольными концертами по всей стране, исполняя песни собственного сочинения, которые быстро становятся популярными не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В короткий срок распродается более 50-ти миллионов пластинок. Находясь на пике славы, но будучи «невыездным», Жан в 1971 году эмигрирует во Францию. Творческая судьба складывается довольно удачно. Он представляет Францию на 200-летии образования США в Вашингтоне в 1976 году. Заключает 5-летний контракт с «Империал Палас», одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого должен петь 180 дней в году. Гастролирует по всему миру. После его отъезда, в Советском Союзе было приказано о нем забыть. Все записи были уничтожены.

В 90-е годы Жан приезжает с концертами в Россию, собирая полные залы. В 2000г. получает российское гражданство и навсегда остается в Санкт-Петербурге . К счастью, сегодня он дарит нам возможность встречи с его старыми и новыми песнями. Дарит надежду, радость, любовь.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

12-07-2016, 21:58
Особенности развития вокальных данных у детей
20-06-2016, 08:32
В Петербурге состоялся большой сольный концерт группы "Маша и Медведи"
11-12-2014, 08:42
В Мюзик Холле выступил второй Фрэнк Синатра!
5-02-2014, 07:56
Мы услышим песни «Queen»
25-02-2013, 08:56
Маэстро Пендерецкий дал концерт в Петербурге
3-10-2012, 16:42
Откроет новый музыкальный сезон в Пушкине «Маленькая ночная серенада» Моцарта

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
76
Вчера, 17:10
Пил, пью и буду пить!
0
98
1-02-2017, 15:47
70 тысяч за видео с регистратора
0
107
29-01-2017, 17:47
В областном ДТП пострадал младенец
0
112
28-01-2017, 16:21
В пять сорок он приехал...
Наверх