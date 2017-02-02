Жана Татлян повернет время назад на концерте в Петербурге

Возвращение легенды советско-француз ской эстрады Жана Татляна. Только 5 -го февраля в ДК Ленсовета вас встретит знаменитый певец, голосом которого восхищаются миллионы поклонниц по всему миру. Будут исполнены полюбившиеся многим песни: "Осенний свет", "Фонари", а также произведения на французском и армянском языках. Гостей концерта ждёт вкусный подарок от маэстро.

Если вам 20 или 30, вы, вероятно, о нем ничего не знаете, но если вам было 20 или 30 в 60-е годы, вы, конечно, его вспомните сразу. Запоминающаяся внешность, проникновенный голос, сценическая непринужденность , лишенная малейшего намека на развязность. Было отчего потерять голову его многочисленным поклонникам.

Жан Татлян родился в Греции, в армянской семье, которая переехала в Советскую Армению, когда ему было 5 лет. Его музыкальные способности проявились очень рано. В 18 лет он становится ведущим солистом Государственного эстрадного оркестра Армении. Вскоре он переезжает в Ленинград и выступает с сольными концертами по всей стране, исполняя песни собственного сочинения, которые быстро становятся популярными не только в Советском Союзе, но и за рубежом.

В короткий срок распродается более 50-ти миллионов пластинок. Находясь на пике славы, но будучи «невыездным», Жан в 1971 году эмигрирует во Францию. Творческая судьба складывается довольно удачно. Он представляет Францию на 200-летии образования США в Вашингтоне в 1976 году. Заключает 5-летний контракт с «Империал Палас», одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого должен петь 180 дней в году. Гастролирует по всему миру. После его отъезда, в Советском Союзе было приказано о нем забыть. Все записи были уничтожены.

В 90-е годы Жан приезжает с концертами в Россию, собирая полные залы. В 2000г. получает российское гражданство и навсегда остается в Санкт-Петербурге . К счастью, сегодня он дарит нам возможность встречи с его старыми и новыми песнями. Дарит надежду, радость, любовь.