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» » В Петербурге показали как возрождаются архитектурные шедевры

В Петербурге показали как возрождаются архитектурные шедевры

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Три объекта были отреставрированы за средства городского бюджета

В Петербурге заботятся об архитектурно-культурному наследии так, как больше нигде в России. Кроме того, что коллекции музеев постоянно пополняются новыми экспонатами, архитектурные объекты реставрируются, чтобы сохранять свой привлекательный внешний вид, и еще много лет радовать тех, кто будет ими любоваться.
И на этот раз отреставрировали еще три архитектурные объекты. Таким образом власти города показывают то, насколько бережно они относятся к культурному наследию Петербурга.
Первым объектом стал дом Пашкова. Это здание известно всем благодаря стихам Некрасова. Это шикарное архитектурное сооружение, которое за свою историю потерпело много перепланировок и теперь только хорошо отреставрировано.
Вторым зданием является особняк Кельнаха. Внутренний дворик дома просто замечательный и напоминает по своему построению старые средневековые замки. Глядя на него, всегда замечаешь новые интересные детали, которые захватывают. Наконец это замечательное произведение искусства сможет увидеть во всей красе каждый желающий.
Ну и третьим отреставрированным объектом, занимающим видное место в архитектурном комплексе Петербурга, есть Собор Воскресения Словущего. Отреставрировали его фасад и купол. Следующим шагом в работе станет реставрация интерьеров, что тоже является важным моментом.
Поэтому теперь жители Петербурга могут еще больше гордиться своим архитектурным наследием.
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