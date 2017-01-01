Проводили год кино

2016 год для всех граждан России теперь официально является Годом российского кино. Впервые об этом заявил Владимир Путин, когда 7 октября 2015 года подписал указ о данном событии. На протяжении всего 2016 года в стране было проведено большое количество: киносмотров и кинофестивалей, созданы абсолютно новые издания СМИ, проведены интернет-проекты, в городе Выборг Ленинградской области было снято порядка сорока сцен для кинофильмов, а во многих областях открыли кинотеатры с целью развития кинематографа и его дальнейшего продвижения.

Этот знаменательный для всех год решили отпраздновать вместе представители Ленинградской области и Санкт-Петербурга в театре им. В. Комиссаржевской, организовав там праздничное мероприятие. Его посетили и поздравили всех присутствующих с Годом российского кино и новогодними праздниками Георгий Полтавченко, Вячеслав Макаров от граждан Санкт-Петербурга и руководители Российского кинофестиваля "Литература и кино детям" Анна Моденова и Юлия Катышева, которые сказали несколько приятных пожеланий губернатору Ленинградской области. Все кто были в театре, смогли посетить ярмарки мастеров художественного творчества и студентов областного колледжа культуры и искусства, на которых были представлены вещи из бисера, игрушки для детей, необычные изделия из дерева и многое другое. Также в данный момент в Ленинградской области для всех желающих есть возможность побывать на двух кинофестивалях: "Окно в Европу" и фестивале в Гатчине.