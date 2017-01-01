В Эрмитаже нашли пропавшую во время войны скульптуру

Петербуржских исследователей поразила новая находка: в легендарном Эрмитаже была найдена скульптура образа женщины, которая называется "Виктория Кальватоне". Как известно из информационных источников, много лет назад она находилась в Берлинском музее, но в период Второй мировой войны пропала. Чтобы ее отыскать, специалистами было приложено огромное количество усилий, в процессе чего в одном из журналов была обнаружена статья об этой скульптуре. В ней говорилось о французском происхождении и существовании этого архитектурного шедевра еще с XVII века, а также о том, что в 1946 году она была официально внесена в состав других достопримечательностей Эрмитажа.

О ее появлении недавно заявил телеканал ''Санкт-Петербург''. Во время трансляции передачи выступили эксперты по ее исследованию, сказав, что предположительно бронзовая скульптура была создана при правлении Люция Вера и Марка Аврелия. Оказалось, что ранее ее не могли найти из-за того, что она довольно долгое время находилась в специальном фонде Эрмитажа. В ближайшее время изучением скульптуры "Виктория Кальватоне" планирует заняться группа специалистов музея и представители из Германии, которых она заинтересовала.