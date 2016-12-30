"Творения из оперения"

В Большом выставочном зале Петербургского музея кукол была впервые проведена художественная выставка под названием "Творения из моего "оперения". Ее создательницей является талантливая художница, педагог и мастер-кукольник Марина Орлова. По ее словам в моменты сотворения кукольных образов, она испытывает огромное количество позитивных эмоций и гармонию, что делает ее счастливой. А весь процесс рукоделия превращается в забавное времяпровождение как настоящая детская игра. Особенно она обожает украшать кукол, считая это самым любимым для нее занятием.

Марина Орлова посвятила данную выставку детям и их любимому празднику – Новому году. Для всех посетителей на ней были представлены театральные скульптуры в виде петухов – символов 2017 года, что имели разную форму, окраску. Также присутствовали другие персонажи. Многих впечатлили размеры дракона, достигающие двух метров. Кажется, что это чрезмерно большая кукла как для марионетки, но художница считает, что кукольные шедевры должны быть не только стандартных параметров, но и отличаться своей необычностью и оригинальностью. Стоит отметить, что за время своей профессиональной деятельности Марина Орлова сумела креативно оформить интерьер Большого театра оперы и балета в Москве, сделать творческий вклад в организацию праздников города Санкт-Петербург и с 1990 года стать почетным членом ассоциации кукольников и Союза художников России.