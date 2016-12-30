Необычная находка

Старинные и прекрасные скульптуры грифонов в Санкт-Петербурге, что уже на протяжении многих лет подряд украшают Банковский мост, будут как и он подвержены реставрации при помощи подъемных кранов с целью изучения крепежных элементов их крыльев и улучшения внешнего состояния. Через частое проседание грунта некоторые части данных сооружений постоянно смещались со своего места и на их поверхности возникли глубокие, пустые трещины. Поэтому в ближайшее время будет проводиться возобновление скульптур, с надеждой что к моменту начала проведения Чемпионата мира по футболу, они обретут обновленный и привлекательный облик.

На данный момент специалистами по их исследованию было обнаружено, что каждый из них делится на пять частей, и по мнению Сергея Макарова – председателя КГИОП, существует вероятность значительного их повреждения если проведение процесса исследований не будет продолжено и внутри скульптур не найдут необходимые крепления. Помимо этого, интересным фактом является то, что спустя 200 лет нахождения на пьедестале у моста, впервые благодаря использованию камеры длиной 1 м, реставраторами были найдены записки и монеты, что будут также исследованы после проведения всех необходимых монтажных работ.