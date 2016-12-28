Отменено световое шоу в Петербурге

Как всем известно, недавно в России произошло очень печальное и трагическое событие. 26 декабря упал российский самолет. Самолет Ту-154 потерпел крушения в водах Черного моря. До сих пор продолжаются поиски погибших, водолазы постоянно работают на месте катастрофы. Однако, к сожалению, по предварительным результатам расследования все люди, находившиеся на борту самолета погибли при его падении.

Из-за этого трагического факта много праздничных мероприятий, которые были посвящены новогодним празднованиям, отменили, чтобы тем самым почтить память жертв катастрофы.

В частности, отменили и «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий», которое посвящали году Кино в России. К шоу готовились очень долго и тщательно. Однако, услышав об этом страшном событии организаторы решили отказаться от идеи его проведения.

На шоу должен был приехать и сам президент России, но еще до того, как отменили шоу, сообщил о своем намерении отменить приезд на развлекательное мероприятие.

Кроме того, что шоу не будет проводиться, в Петербурге решили вообще в эти дни не транслировать веселые развлекательные телепередачи.