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» » Отменено световое шоу в Петербурге

Отменено световое шоу в Петербурге

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Владимир Путин не приедет на петербургское световое шоу. Из-за траура отменили и само шоу!

Как всем известно, недавно в России произошло очень печальное и трагическое событие. 26 декабря упал российский самолет. Самолет Ту-154 потерпел крушения в водах Черного моря. До сих пор продолжаются поиски погибших, водолазы постоянно работают на месте катастрофы. Однако, к сожалению, по предварительным результатам расследования все люди, находившиеся на борту самолета погибли при его падении.
Из-за этого трагического факта много праздничных мероприятий, которые были посвящены новогодним празднованиям, отменили, чтобы тем самым почтить память жертв катастрофы.
В частности, отменили и «Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий», которое посвящали году Кино в России. К шоу готовились очень долго и тщательно. Однако, услышав об этом страшном событии организаторы решили отказаться от идеи его проведения.
На шоу должен был приехать и сам президент России, но еще до того, как отменили шоу, сообщил о своем намерении отменить приезд на развлекательное мероприятие.
Кроме того, что шоу не будет проводиться, в Петербурге решили вообще в эти дни не транслировать веселые развлекательные телепередачи.
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