Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни

Скоро праздники, а праздники - это время отдыха и развлечений. В это время люди веселятся, ходят в гости друг к другу и много отдыхают. Все ждут от новогодних дней радостного настроения и незабываемых эмоций. И эти эмоции способны подарить или близкие родные и друзья, или те места, которые удастся посетить во время отпуска.

И хотя во время праздников все хотят отдохнуть, но есть места, благодаря которым отдыхаешь душой... Это, в частности, известный на весь мир заповедник «Царское село». Руководство заповедника решило, что он будет работать все дни праздников, чтобы все без исключения желающие смогли посетить его и полюбоваться красотой музея во время своего законного выходного.

Каждый, кто захочет приехать в музей, сможет погулять по его территории, увидеть палаты Екатерининский дворца, посетить экспозиции известного музея.

Кроме того, в праздничные дни здесь откроется замечательная выставка костюмов,которые специально пошитые для фильма «Матильда» и поражают зрителя прекрасными тканями, узорами и отделкой.

А еще стало известно, что дирекция музея откроет на его территории каток для всех любителей зимних видов спорта!

Поэтому, благодаря «Царском селу» вы сможете провести свои праздники ярко и получить заряд хороших эмоций.