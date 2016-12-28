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Музей-заповедник «Царское село» будет работать даже в праздничные дни

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Музей «Царское село» будет работать без выходных

Скоро праздники, а праздники - это время отдыха и развлечений. В это время люди веселятся, ходят в гости друг к другу и много отдыхают. Все ждут от новогодних дней радостного настроения и незабываемых эмоций. И эти эмоции способны подарить или близкие родные и друзья, или те места, которые удастся посетить во время отпуска.
И хотя во время праздников все хотят отдохнуть, но есть места, благодаря которым отдыхаешь душой... Это, в частности, известный на весь мир заповедник «Царское село». Руководство заповедника решило, что он будет работать все дни праздников, чтобы все без исключения желающие смогли посетить его и полюбоваться красотой музея во время своего законного выходного.
Каждый, кто захочет приехать в музей, сможет погулять по его территории, увидеть палаты Екатерининский дворца, посетить экспозиции известного музея.
Кроме того, в праздничные дни здесь откроется замечательная выставка костюмов,которые специально пошитые для фильма «Матильда» и поражают зрителя прекрасными тканями, узорами и отделкой.
А еще стало известно, что дирекция музея откроет на его территории каток для всех любителей зимних видов спорта!
Поэтому, благодаря «Царском селу» вы сможете провести свои праздники ярко и получить заряд хороших эмоций.
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