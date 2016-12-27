Открылся Дом журналистов

После долгого времени реставрации 24 декабря в Санкт-Петербурге был открыт обновленный Дом журналиста, находящийся на Невском проспекте, 70. Свое историческое начало он обрел, когда в 1830 году по просьбе генерала Сухозанета было создано архитектором по имени Квадри здание в стиле позднего классицизма. Но на тот момент строение еще не считалось Домом журналиста. Этот статус был присвоен лишь 6 мая 1977 года после проведенного с 1974-1976 капитального ремонта. Далее оно некоторое время было закрыто, начиная с 2012 года из-за возникших трещин внутри помещения. Через два года была согласована историко-культурная экспертиза и принято решение про постоянное активное использование здания. Для этого в нем еще раз провели ремонт, сделав оштукатуривание стен и их покраску, демонтаж всего пола, потолка, подвала и кровли. Были созданы две лестницы и ввезена новая мебель. По словам генподрядчика проекта и директора по производству ПСБ "Жилстрой" Алексея Распопова планировалось также восстановить шахту лифта, но когда его детально осмотрели, была поставлена задача сделать реконструкцию старого лифта. Кроме него в целях реконструкции было только частично улучшить некоторых деталей интерьера, в том числе и парадную лестницу. Интересной особенностью всего этого является то, что за данным процессом можно было наблюдать в режиме онлайн.

Когда наступил день открытия Дома журналиста, в нем было проведено торжественное мероприятие, на котором присутствовали представители прессы Санкт-Петербурга. Им были вручены премии от председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова и Георгия Полтавченко - губернатора Санкт-Петербурга