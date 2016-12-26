Дед Мороз открыл Рождественскую ярмарку в Петербурге

В ожидании прихода новогодних праздников и зимних сюрпризов для всех взрослых и детей, 24 декабря в Санкт-Петербурге была открыта XI Рождественская ярмарка. За все время ее проведения она стала настолько масштабной и популярной, что желающими принять в ней участие на этот раз стали не только жители около четырнадцати регионов России, но даже и представители шестнадцати зарубежных стран. В прошлом году ее также посетило большое количество человек, об этом заявил Станислав Заводовкой, что является представителем компании по организации ярмарки. Он отметил, что в прошлом году мероприятие посетило около трех миллионов туристов, сто тысяч из которых каждый день гуляли на открытом воздухе между рядами новогодних прилавков и светящимися огнями вокруг, наслаждаясь праздничной атмосферой.

На Пионерской площади у Театра юного зрителя, где на данный момент размещается ярмарка, установлено больше 150 домиков, в которых можно приобрести товары на любой вкус. Ее открытие сопровождалось выступлением Деда Мороза с громкими и яркими поздравлениями о наступлении Нового года. Рождественская ярмарка будет работать каждый день до 8 января с 12:00 дня до 23:00 вечера. Как утверждает Эльгиз Качаев - председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, с целью безопасности ее гостей вокруг всей территории были заранее установлены заградительные барьеры в виде массивных блоков из бетона, каждый из которых весит пять тонн.