Открылась выставка Айвазовского

Иван Айвазовский - выдающаяся личность в русском искусстве. Он - художник, живописец, коллекционер, известный меценат. Благодаря всем заслугам, его очень чтят и уважают в России.

И недавно исполнилось двести лет со дня рождения этого гениального человека. В России, а в частности в Петербурге, эту дату не обошли вниманием.

Именно в Петербурге открылась прекрасная выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского под названием "Иван Айвазовский".

Открытие выставки, кроме того что образовалась огромная очередь из желающих посетить выставку, ознаменовало еще одно интересное всем событие. В ее честь в городе прозвучал выстрел из знаменитого и известного всем Нарышкина бастиона. В подготовке и, в частности, проведении этого выстрела приняли участие директор Русского музея и представитель Главного штаба по связи.

Сама же выставка тоже способна удивить посетителя. В музее, со времен его создания и развития, сохранилось 54 картины знаменитого художника. Кроме того, что на выставке представлены картины из музея, благодаря специальному соглашению, сюда привезли произведения художника из музея "Царское Село" и "Петергоф", чтобы этими прекрасными полотнами тоже смогли полюбоваться все посетители.

Кроме того, на выставке представлены мемориальные материалы и фотографии, рассказывающие о жизни и творчестве Айвазовского.