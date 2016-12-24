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Полтавченко в образе Симпсона

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Петербургская художница изобразила Полтавченко героем "Симпсонов"

На этот раз в центре внимания жителей города оказался никто иной, как губернатор Петербурга - Георгий Полтавченко.
И это не просто так. Уже длительный период времени жители города жалуются на проблемы долгостроев и, конечно, подорожание жетонов на метро. Однако власти, к сожалению, к мнению людей не прислушиваются и не принимают меры по урегулированию ситуации.
Поэтому жители мегаполиса сигнализируют об этой проблеме всеми возможными способами. На этот раз необычным методом привлечения внимания стала карикатура. Одна художница изобразила губернатора в виде героя из известного всем мультсериала «Симпсоны».
Полтавченко изображен не наилучшим образом - с усами, густыми бровями и странным лицом. По задумке художницы Евы Лакруа, такое недоумевающее выражение лица она изобразила не просто так. Это карикатура на поведение губернатора, который ведет себя так, как будто в городе ничего не происходит, и он не в курсе о недостроенном стадионе и дорогом проезде в транспорте.
Хотя губернатор не первый человек, которого таким образом изображает художница. В ее работах присутствовали и другие известные деятели политики и культуры, высветленные не лучшим образом.
Однако, надеемся, что такой сигнал таки дойдет до губернатора и ситуация изменится в лучшую сторону.
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