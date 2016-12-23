Мариинский театр встретил пианистов со всего мира

В Мариинском театре снова праздник, театр снова собирает гостей со всего мира! На этот раз здесь проходит фестиваль пианистов под названием "Лики современного пианизма", который проходит в России уже одиннадцатый раз.

Фестиваль имел честь открывать сам Симфонический оркестр Мариинки...

В это время всех посетителей фестиваля ждала масса сюрпризов. Среди них выступления самых известных метров этого вида искусства - Жана-Батиста Фонлюпа, французского пианиста, Абисала Гергиева и многих других.

Кроме того, на фестивале свой талант проявило и юное поколение, ведь в рамках мероприятия дети, лауреаты различных конкурсов по игре на пианино, виртуозно выступали на сцене для всех зрителей.

В рамках фестиваля можно было услышать и произведения знакомых и любимых всеми Шопена и Моцарта в исполнении молодых пианистов.

Татьяна Зеликман - один из эталонов фортепианного искусства. Именно ее учеников смогли услышать на этом фестивале и насладиться прекрасным звучанием непревзойденной игры.

Присутствовали на мероприятии и гости из-за рубежа. В частности, для присутствующих сыграл известный корейский пианист - Сон Чжин Чо, которого по праву считают одним из лучших пианистов Кореи.

И это еще не все, что ожидало посетителей этого действа. Поэтому все кто поспешил посетить его вместе со всей семьей провел свой вечер в прекрасной компании музыки.