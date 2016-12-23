Свежие новости

10:34
Объем инвестиций вырос
10:15
Полтавченко о борьбе с наркоманией и алкоголизмом
09:48
Пироманы не унимаются
07:47
Мариинский театр встретил пианистов со всего мира
07:44
Из Крыма в Петербург переправили морских котиков
00:00
«Спартак» выиграл ретроматч у «Локомотива» благодаря шайбе Стоа
20:29
Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег
19:57
Все эти одинокие люди, откуда они приходят, и чьи они?
14:55
Приезжие вымогатели получат по заслугам
12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
10:55
Автомобильное производство сократилось
09:01
Погодные аномалии
06:51
Флешмоб на Дворцовой площади
06:49
В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи
23:38
Артём Вихров набрал 22 очка в победном матче с «Астаной»
20:17
«Авангард» забросил в ворота рижского «Динамо» 9 шайб
18:37
Перестрелка в ресторане «Монтекки»
16:35
Таксист доехал в Мурино в собственном багажнике
15:35
Второе за неделю нападение на мигранта в Невском районе
12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
09:52
Важность безопасности
09:27
Вспомнили жертв репрессий
22:01
2-й Петербургский Антинаркотический Форум
21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
19:17
Вратарь «Уфы» Лунёв подтвердил, что пройдёт медосмотр в «Зените»
18:50
Жертва «Сапсана»
18:10
Самоубийство в историческом антураже
14:43
Мигрант не преодолел высокий забор
10:15
Петербургские ученые восстановят древний город
10:13
Газета для женщин-мигранток появилась в Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты
» » Из Крыма в Петербург переправили морских котиков

Из Крыма в Петербург переправили морских котиков

0
49
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Два новых жителя петербургского дельфинария

В петербургском дельфинарии новое прекрасное пополнение. На этот раз здесь поселились два милых морских котика. Сюда они прибыли из крымского дельфинария и поселились уже на постоянное место жительства.
Здесь, в дельфинарии Петербурга, они проживают уже более недели. Перед своим заселением, котики прошли осмотр у ветеринара, поэтому бояться местным жителям нечего.
Морских котиков осмотрели известные ветеринары города и дали единственный положительный вывод: животные полностью здоровы и никаких противопоказаний к пребыванию в петербургском дельфинарии у них нет.
Сейчас морские котики привыкают к новому месту пребывания, бассейну, еде и обслуживающему персоналу. Как только пройдет адаптационный период, им подберут квалифицированных тренеров, которые научат их разнообразным трюкам для шоу программы.
И после этого морские котики смогут выступать на сцене и радовать как и детей, так и взрослых, которые придут на шоу. Ведь, морские котики очень милые и красивые создания, которые нравятся всем и вызывают улыбку на лицах окружающих. Поэтому, не упустите спектакль с этими замечательными зверушками и следите за программой выступлений в петербургском дельфинарии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

19-10-2016, 08:48
Якутские зайцы
2-10-2015, 18:10
Отдых в Геленджике
20-09-2015, 11:24
Фестиваль «Морские ворота»
22-07-2015, 09:29
Как пройдет празднование дня ВМФ
2-08-2013, 17:08
Протухшие морские гады поплывут из Петербурга обратно во Вьетнам
25-04-2013, 07:34
Праздник «Дельфины – детям-сиротам»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
154
Вчера, 12:55
Страшное ДТП с участием стритрейсера
0
110
21-12-2016, 12:51
Весёлая компания на Daewoo Nexia сбила мачту освещения
0
685
20-12-2016, 21:44
«Скандинавия» вновь собирает кровавую дань
0
177
19-12-2016, 11:36
Ночное происшествие в Калининском районе
Наверх