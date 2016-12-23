Из Крыма в Петербург переправили морских котиков

В петербургском дельфинарии новое прекрасное пополнение. На этот раз здесь поселились два милых морских котика. Сюда они прибыли из крымского дельфинария и поселились уже на постоянное место жительства.

Здесь, в дельфинарии Петербурга, они проживают уже более недели. Перед своим заселением, котики прошли осмотр у ветеринара, поэтому бояться местным жителям нечего.

Морских котиков осмотрели известные ветеринары города и дали единственный положительный вывод: животные полностью здоровы и никаких противопоказаний к пребыванию в петербургском дельфинарии у них нет.

Сейчас морские котики привыкают к новому месту пребывания, бассейну, еде и обслуживающему персоналу. Как только пройдет адаптационный период, им подберут квалифицированных тренеров, которые научат их разнообразным трюкам для шоу программы.

И после этого морские котики смогут выступать на сцене и радовать как и детей, так и взрослых, которые придут на шоу. Ведь, морские котики очень милые и красивые создания, которые нравятся всем и вызывают улыбку на лицах окружающих. Поэтому, не упустите спектакль с этими замечательными зверушками и следите за программой выступлений в петербургском дельфинарии.