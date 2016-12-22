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» » Флешмоб на Дворцовой площади

Флешмоб на Дворцовой площади

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Необычное поздравление горожан с праздниками от артистов Михайловского и Мариинского театров

Флешмобы с каждым годом набирают все большую популярность. Это способ отметить какое-то важное событие или привлечь взгляды общественности к определенной проблеме, которую нужно непременно решить.
И Петербург - город, в котором довольно часто происходят такого рода мероприятия. В частности, на днях здесь состоялся один необычный и интересный флешмоб. Посвящен он был веселому и радостному событию - новогодним праздникам, которые вот-вот придут. В флешмобе приняли участие артисты Мариинки и Михайловского театра, которые являются одними из самых известных танцовщиков Санкт-Петербурга. Таким образом они решили поздравить жителей города с наступающими праздниками, и, кроме этого, отпраздновать один из своих профессиональных праздников - День театрального единства.
На лицах людей, которые пасмурным утром спешили на работу, светились улыбки, когда они видели этот флешмоб. Ведь артисты на славу развлекали всех зажигательными танцами от которых невозможно было устоять на месте. Кроме этого, танцовщики стали участниками флешмоба, распространенном м мире, под названием #МанекенЧелендж. Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, как весело и интересно можно проводить грустные будничные утра.
Участники флешмоба и простые прохожие просто в восторге от этого действа и с нетерпением ожидают следующего.
Все по теме: Центральный район Дворцовая площадь флешмоб
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