В СПБГУ назначили Генсекретаря Национальной ассамблеи Кореи

Положительные изменения недавно произошли в государственном Университете Петербурга. Здесь появился новый преподаватель. Однако не совсем привычный...

Новым сотрудником стал секретарь Национальной ассамблеи Республики Корея. Да-да, именно он принял приглашение и решил стать новым профессором университета. Юн Кын - профессор из Кореи даже уже провел первую лекцию своим студентам. Лекцию профессор прочитал на родном студентам - русском языке.

Профессором он стал благодаря подписанию между сторонами меморандума, который заверил сотрудничество между двумя учреждениями. Кроме того, что меморандмум свидетельствует принятие Юн Кын на должность в государственный университет, он предусматривает и много других принципов. Среди них и обмены между студентами из России и Кореи, и проведение различных совместных мероприятий для того, чтобы иметь возможность поделиться приобретенным опытом и обменяться информацией.

Кроме того, ректор Университета Петербурга заявляет, что такое соглашение позволит распространить информацию о России в Корее, и поможет университету лучше организовать свою работу опираясь на опыт иностранных коллег.