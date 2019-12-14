Семья потратила 2 миллиона на поездку в Таиланд

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская семья из 4 человек решила провести новогодние праздники на таиландском острове Пхукет. Авиабилеты на этот известный курорт обошлись в 2 млн. руб. Примерно такую сумму пришлось заплатить за билеты бизнес-класса на самолет компании из ОАЭ.

Самыми популярными новогодними направлениями для перелетов из Северной столицы стали Москва, Краснодар и Уфа. Что касается Петербурга, многие россияне посетят город на Неве, который тоже входит в число лидеров в этом отношении.

Если говорить о зарубежных направлениях, то из Петербурга на Новый год в основном летят в Ереван, Алма-Ату, Кишинев, Прагу и Стамбул. Наиболее востребованными датами для таких поездок стали 28 и 30 декабря.