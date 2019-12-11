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Питерец.ру » Экономика » В регионе появится завод «Индилайт»

В регионе появится завод «Индилайт»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
moika78.ru
Крупнейший производитель индейки в России откроет завод в Ленобласти

«Питерец.ру» сообщает, что в 2020 году компания «Индилайт» планирует открыть в Ленобласти завод по производству полуфабрикатов. Реализация данного проекта запланирована на второй квартал.

Компания «Индилайт» является крупнейшим производителем индейки в нашей стране. Ожидается, что мощность нового завода составит 200 тонн полуфабрикатов в месяц. По имеющимся сведениям, инвестиции в проект составят 300 млн. руб. Скорее всего, завод будет размещен в промышленной зоне «Уткина заводь».

По мнению аналитиков, проект имеет хорошие шансы на успех. Однако многое будет зависеть от того, будут ли расти доходы граждан. Есть мнение, что в 2020-2021 годах будет небольшой рост в этой сфере. Ожидается, что вложения «Индилайта» должны окупиться в течение 7-8 лет.

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